هيئة الرقابة النووية السعودية : نتائج مراقبة المواد المشعة في الهواء طبيعية ومطمئنة

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أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية أن نتائج أعمال الرصد طبيعية، مشيرةً إلى أن المواد المشعة تتم مراقبتها في الهواء وتقديرها، باستخدام مرشحات مخصصة للعوالق وأخرى للغازات.
حيث قالت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية في منشور عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” يوم الجمعة : “تتم مراقبة المواد المشعة في الهواء وتقديرها، باستخدام مرشحات مخصصة للعوالق وأخرى للغازات، وذلك بشكل روتيني في مواقع متعددة داخل المملكة. وتُكثّف أعمال الرصد في مثل هذه الظروف، والنتائج طبيعية ومطمئنة.
وأضافت أن “أي هجومٍ مسلح من أي طرف، وأي تهديدٍ يستهدف المرافق النووية المخصصة للأغراض السلمية، يُعد انتهاكًا للقرارات الدولية، ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وقد أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية سلامة بيئة المملكة من أي تسربات إشعاعية قد تكون ناتجة من التطورات الإقليمية في المنطقة.
جريدة الرياض
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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