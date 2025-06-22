شاهد بالفيديو.. الفنان سجاد بحري يحكي قصة القبض عليه ودخوله السجن بالسعودية ويوجه رسالة هامة لجمهوره بالقاهرة

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حكى الفنان السوداني المثير للجدل سجاد أحمد, الشهير بسجاد بحري, قصة القبض عليه ودخوله السجن بالمملكة العربية السعودية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد أن السبب وراء ما حدث له هو إحيائه حفل بدون تصريح, بأحد المناطق بالسعودية, ليتم القبض عليه وترحيله للسودان.
https://www.facebook.com/reel/1441193660354350
ونصح سجاد, لزملائه المطربين بالمملكة بضرورة التأكد من تصريح الحفل قبل الغناء مؤكداً أن القوانين في السعودية, صارمة جداً.
ووجه المطرب المثير للجدل بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, رسالة لجمهور بالعاصمة المصرية القاهرة, مؤكداً تأهبه للسفر لمصر, لإحياء بعض الحفلات الغنائية فيها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
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