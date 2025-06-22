تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للمطربة الشابة والمعروف فهيمة عبد الله, أثار اهتمام المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة الشابة وهي تدندن مع نفسها باسم “علي”, وتتغزل فيه بأبيات من إحدى الأغنيات. وختمت فهيمة عبد الله, الدندنة لمتابعيها وهي تقول: (التحية لي أي علي في حياتنا), وسط توقعات الجمهور بارتباط الفنانة بشخص يدعي “علي”, حيث كتب أحدهم: (شكله كدة دا الحب الجديد) ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن المطربة الشابة كانت قد أعلنت انفصالها من زوجها عازف “الربابة”, أحمد الصديق, بعد زواج دام لسنوات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد أسابيع من إنفصالها.. الفنانة فهيمة عبد الله تندن مع نفسها باسم رجل وتمدحه وجمهورها: (شكله كدة دا الحب الجديد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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