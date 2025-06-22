- 1/2
- 2/2
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل خاص للفنانة المثيرة للجدل شهد أزهري, بالمملكة العربية السعودية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد لفت ظهور عازف الربابة أحمد الصديق, مع الفرقة الموسيقية للمطربة شهد أزهري, أنظار الجمهور.
وأنضم الصديق, لفرقة شهد, بعد انفصاله من الفنانة فهيمة عبد الله, التي كان متزوج منها, ويعمل ضمن فرقتها الموسيقية.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ظهور عازف الربابة بسخرية كبيرة أبرزها تعليق أحدهم قال فيه: (خسارة يا أحمد).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “طليق” الفنانة فهيمة عبد الله ينضم لفرقة المطربة المثيرة للجدل شهد أزهري والجمهور يسخر: (خسارة يا أحمد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.