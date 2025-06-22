شاهد بالفيديو.. “طليق” الفنانة فهيمة عبد الله ينضم لفرقة المطربة المثيرة للجدل شهد أزهري والجمهور يسخر: (خسارة يا أحمد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل خاص للفنانة المثيرة للجدل شهد أزهري, بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد لفت ظهور عازف الربابة أحمد الصديق, مع الفرقة الموسيقية للمطربة شهد أزهري, أنظار الجمهور.

وأنضم الصديق, لفرقة شهد, بعد انفصاله من الفنانة فهيمة عبد الله, التي كان متزوج منها, ويعمل ضمن فرقتها الموسيقية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ظهور عازف الربابة بسخرية كبيرة أبرزها تعليق أحدهم قال فيه: (خسارة يا أحمد).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)