مستشفى للعيون.. والي الشمالية يتفقد عدداً من المنشآت الجديدة بدنقلا

وقف والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد السبت بدنقلا على المواقع المقترحة بمحلية دنقلا لإقامة مستشفى خاص للأطفال ومستشفى للعيون. كما تفقد خلال الزيارات الميدانية سير العمل بمباني أمانة حكومة الولاية ووزارة المالية بشارع المطار، ووجّه الوالي بالترتيب الجيد والشروع الفوري في التنفيذ، بجانب توفير سبل الوصول للمرافق الجديدة بكل سهولة ويسر، خدمةً للمواطن. من جانبه، أكد الدكتور مكاوي الخير في تصريح لـ(سونا) أن المحلية تسعى جاهدة لخلق امتدادات على طول المدينة، وذلك لفك الاختناق في المؤسسات التي بالداخل، بجانب توفير خدمات متكاملة ومتخصصة في شتى المجالات، لا سيما الصحية والتعليمية والخدمية من مؤسسات الدولة. وأكد أن التنفيذ سيكون وفق رؤية فنية متخصصة تضمن سلامة الإنشاء، بجانب توفير كل المقومات من طرق داخلية ومواصلات وخدمات أساسية أخرى. سونا

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