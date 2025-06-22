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وثق شاب سوداني, للحظة إنقلاب توك توك, “ركشة”, بالشارع العام بإحدى الولايات السودانية, وذلك عبر كاميرا هاتفه المحمول.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الشاب وثق للحادث أثناء تصويره مقطع الفيديو الذي أظهر سائق “الركشة”, وهو ينطلق بسرعة كبيرة في محاولة منه لتخطي إحدى السيارات أمامه.
https://www.facebook.com/reel/688287067513479
سائق “التوك توك”, فشل في السيطرة عليه بعد محاولته تفادي السيارة التي أمامه ليتسبب في إنقلاب “الركشة”, على طريقة أفلام الأكشن.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أنقذت العناية الإلهية الركاب الذين كانوا على ظهر “التوك توك”, والسائق بعدما سقطوا على الأرض في الطريق العام أمام حركة السيارات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سوداني يوثق لحظة إنقلاب توك توك “ركشة” في الشارع العام بإحدى الولايات والعناية الإلهية تنقذ الركاب بعد سقوطهم بشكل مروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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