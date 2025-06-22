أثارت مطربة سودانية, صاعدة ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أشعلت الفنانة الحسناء سندس مدني, حفلها الذي أحيته بإحدى ولايات السودان. سندس, دخلت في وصلة رقص وصفها الجمهور بالخليعة وذلك عبر هز جسمها بطريقة مثيرة عرضتها لإنتقادات المتابعين على السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في حفل حضره جمهور غفير بإحدى الولايات.. مطربة سودانية حسناء تستعرض جمالها وتهز جسمها بطريقة مثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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