شاهد بالفيديو.. خريجة سودانية حسناء تشعل حفل تخرجها من كلية الطب بوصلة رقص على أنغام أغنية “طمبور” شهيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع بعد انتشاره بشكل كبير على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع خريجة سودانية, حسناء وهي تحتفل بتخرجها من كلية طب وجراحة الأسنان. الخريجة الدكتورة وفاء صلاح, فاجأ الحاضرين بإختيارها أغنية “الطمبور” الشهيرة (يا رمال حلتنا), للرقص عليها مع زميلتها في حفل تخرجها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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