والي الخرطوم يتفقد جامعة أمدرمان الإسلامية خلال إنعقاد امتحانات الدور الثاني ويشيد بالعودة المبكرة

قام والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان، السبت، بزيارة لمقر جامعة أمدرمان الإسلامية بالثورة وكان في استقباله مدير الجامعة بروفسير الفاتح الحبر عمر وعمداء كليات الجامعة وذلك بحضور الأستاذ الطيب سعد الدين مدير عام وزارة الثقافة والإعلام والسياحة والأستاذ سيف الدين مختار المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان .

وتأتي الزيارة بعد أن شهدت الجامعة عودة كاملة لكلياتها إذ يجلس للامتحانات اليوم اكثر من عشرة الف طالب وطالبة من خلال تسعة عشر كليه موزعة على عدد من الولايات.

وحيا والي الخرطوم إدارة الجامعة باعتبارها اول جامعة نظمت امتحاناتها في كرري قبل أكثر من عام كما إستضافت في مقرها بالثورة أعداد كبيرة من طلاب الشهادة الثانوية المؤجلة والآن تجري امتحاناتها من مقرها .

وقال الوالي بأن الولاية على استعداد لتقديم كل مايعين الجامعه على أداء رسالتها تجاه الطلاب والمجتمع على الوجه الاكمل.