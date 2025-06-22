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قام والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان، السبت، بزيارة لمقر جامعة أمدرمان الإسلامية بالثورة وكان في استقباله مدير الجامعة بروفسير الفاتح الحبر عمر وعمداء كليات الجامعة وذلك بحضور الأستاذ الطيب سعد الدين مدير عام وزارة الثقافة والإعلام والسياحة والأستاذ سيف الدين مختار المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان .
وتأتي الزيارة بعد أن شهدت الجامعة عودة كاملة لكلياتها إذ يجلس للامتحانات اليوم اكثر من عشرة الف طالب وطالبة من خلال تسعة عشر كليه موزعة على عدد من الولايات.
وحيا والي الخرطوم إدارة الجامعة باعتبارها اول جامعة نظمت امتحاناتها في كرري قبل أكثر من عام كما إستضافت في مقرها بالثورة أعداد كبيرة من طلاب الشهادة الثانوية المؤجلة والآن تجري امتحاناتها من مقرها .
وقال الوالي بأن الولاية على استعداد لتقديم كل مايعين الجامعه على أداء رسالتها تجاه الطلاب والمجتمع على الوجه الاكمل.
مدير الجامعة بروفسير الفاتح الحبر عمر شكر والي الخرطوم على دعمه ومتابعته لأنشطة الجامعة وقال هي أول جامعة قامت بتنفيذ موجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن تتم كل العملية التعليمية للجامعات من داخل السودان والتي نفذتها الإسلامية قبل هذا القرار لأن الجامعة تمتلك افرعا كثيرة في كل البلاد مؤكدا استعدادها للتعاون لإضافة اي منهج يخدم أغراض الولاية .
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر والي الخرطوم يتفقد جامعة أمدرمان الإسلامية خلال إنعقاد امتحانات الدور الثاني ويشيد بالعودة المبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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