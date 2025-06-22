- 1/2
- 2/2
فاجأ الفنان الشاب محمد الفحيل, الشقيق الأصغر للفنان شريف الفحيل, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو حديث.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفحيل, الصغير ظهر وهو يردد أغنية الفنان محمد بشير, ويتفاعل معها كنوع من أنواع الدعم له.
وفسر المتابعون فيديو محمد الفحيل, على أنه نوع من الدعم لمحمد بشير, بعد الهجوم الذي تعرض له من شقيقه شريف, في مقاطع فيديو أثارت ضجة واسعة.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور والمتابعين, فقد أشاد الكثير من المعلقين بموقف محمد الفحيل, بينما سخر البعض في تعليقاتهم (دي اسمها أنا والغريب على أخوي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان محمد الفحيل يفاجئ الجميع ويعلن تضامنه مع المطرب محمد بشير في الحملة التي يقودها ضده شقيقه شريف الفحيل وساخرون: (أنا والغريب على أخوي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.