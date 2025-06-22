عاد الفنان السوداني, المثير للجدل شريف الفحيل, لهجومه على زميله المطرب الشهير محمد بشير, وذلك عبر مقطع فيديو نشره على إحدى حساباته. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفحيل, فتح النيران على زميله بعبارات وصفها المتابعون بالفاضحة والمثيرة. حيث وصف شريف, زميله محمد بشير, بأنه (بتاع فريعات ودروع), وهي عبارات فاضحة يعرفها ناس الدنيا, على حد تعبيره وواصل قائلاً: (متذكر يا حمادة لمن كابستني داخل عربية بالخرطوم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يهاجم المطرب محمد بشير بعبارات فاضحة ومثيرة: (كابستني في الخرطوم داخل عربية يا بتاع الفريعات والدروع) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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