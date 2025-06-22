أسهم الخليج تتجاهل الضربة الأمريكية

الدول الخليجية ارتفعت أغلبية مؤشرات الأسهم الخليجية، الأحد، متجاهلة الضربة الأمريكية على إيران.

وبينما كانت أسواق الإمارات مغلقة، ارتفع مؤشر السوق الرئيسية في البورصة السعودية “تاسي” 0.37% إلى 10650.24 نقطة.

وصعد مؤشر السوق العام في بورصة الكويت 0.41% إلى 7983.69 نقطة.

وتراجع مؤشر البحرين العام بشكل طفيف 0.06% إلى 1873.52 نقطة.

وصعد مؤشر ⁧‫بورصة قطر بنسبة 0.34% إلى 10295.60 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.48% إلى 4528.26 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “اي جي اكس 30” بنسبة 1.79% إلى 30789.74 نقطة. صحيفة الخليج

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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