طائرات حربية أميركية تضرب 3 مواقع نووية في إيران فجر الأحد

ضربت طائرات حربية أميركية 3 مواقع نووية في إيران فجر الأحد هي “فوردو” و”نطنز” و”أصفهان”، وقالت إيران : “يجب أن توافق إيران الآن على إنهاء هذه الحرب”، فيما نقلت “نيويورك تيمز” عن مسؤولين أميركيين قولهم إن البنتاغون يستعد لرد شبه مؤكد من إيران.. فماذا قال قادة العالم؟ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: الهجوم الأميركي يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين.. ويمثل تصعيدا خطيرا يدفع المنطقة إلى “شفا كارثة” أميركا انتهكت ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي.. تحتفظ إيران بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي:انتهكت ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي.. تحتفظ إيران بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: قرار ترمب الجريء سيغير التاريخ بريطانيا ، كير ستارمر: أميركا اتخذت إجراءً للحد من التهديد النووي الإيراني وأدعو إيران إلى طاولة المفاوضات والتوصل لحل دبلوماسي لإنهاء الأزمة رئيس وزراء، كير ستارمر: أميركا اتخذت إجراءً للحد من التهديد النووي الإيراني وأدعو إيران إلى طاولة المفاوضات والتوصل لحل دبلوماسي لإنهاء الأزمة رئيس كوبا، ميغيل دياز كانيل: القصف الأميركي يشكل تصعيدا خطيرا للصراع في الشرق الأوسط.. وينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويغرق البشرية في أزمة ذات عواقب لا يمكن تداركها السعودية الخارجية: نتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في إيران وندعو لمضاعفة الجهود للوصول إلى حل سياسي يكفل إنهاء الأزمة بالمنطقة. الشرق للأخبار – السودان

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