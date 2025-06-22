وكيل التربية: تسجيل اكثر من 200 الف طالبا وطالبة للجلوس لامتحانات 2024 المؤجلة

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم د. احمد خليفة عمر عن تسجيل اكثر من (200) الف طالبا وطالبة للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2024 عبر (2000) و (102) مركزا، منها (50) مركزا بالخارج، مؤكدا اكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات لقيام الامتحانات في موعدها المقرر له في التاسع والعشرون من الشهر الجاري .

ورأس الفريق أول شرطة خالد حسان وزير الداخلية ألمكلف اليوم اجتماع غرفة طوارئ امتحانات الشهادة السودانية بحضور وكيلي التربية والتعليم والحكم المحلي وممثلين للجهات ذات العلاقة .

وقال الخليفة في (تصريح صحفي) إن عدد الطلاب المسجلين بلغ (200.009) الف طالب وطالبة منهم (21226) بالخارج. مشيدا بالدعم الذي ظلت تقدمه قيادة الدولة ومساهمتها في تذليل العديد من العقبات .

وكشف عن وصول أوراق الامتحانات لكافة المراكز بداخل السودان وخارجه، داعيا الطلاب للاستعداد الجيد للامتحانات التي قال إنها في غاية الأهمية وأنها تأتي في ظروف حرجة تمر بها البلاد وأن الأمر يؤكد إرادة الشعب السوداني وعزيمته وتمسكه ببناء المستقبل والعيش الكريم .

وأشار خليفة إلي أن امتحانات هذا العام شهدت التحاق (3) ولايات هي الخرطوم والجزيرة وسنار بعد أن غابت اجزاء واسعة منها عن الامتحانات السابقة بفعل انتهاكات المليشيا المتمردة .

وحيا وكيل التربية القوات المسلحة والقوات المساندة لها في حرب الكرامة والانتصارات التي حققتها ضد المليشيا مما أتاح انعقاد الامتحانات السابقة والترتيبات للحالية بالوجه المطلوب .