مبابي يواصل غيابه عن ريال مدريد

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المهاجم الفرنسي بات خارج حسابات مواجهة باتشوكا
أعلن نادي ريال مدريد، اليوم السبت، غياب نجمه الفرنسي كيليان مبابي، عن المران الأخير للفريق قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي، غدًا الأحد، في الجولة الثانية لمرحلة مجموعات كأس العالم للأندية.
وأكمل الفريق الملكي حصته التدريبية، في حديقة “ذا جاردنز نورث كاونتي ديستريكت” بمدينة بالم بيتش.
وبحسب الموقع الرسمي لريال مدريد، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء مع الكرة ودونها، ثم أجرى اللاعبون بعض التمارين البدنية، تلتها تدريبات الاستحواذ والتسديد على المرمى، قبل اختتام الحصة بجلسة تكتيكية ومباريات سداسية.
وشارك الفرنسي إدواردو كامافينجا في بعض التدريبات مع المجموعة، بينما تدرب كيليان مبابي وداني كارفاخال في مرافق الفندق.
وغاب مبابي عن المباراة الأولى للريال في المونديال، أمام الهلال السعودي (1-1)، بسبب إصابته بالحمى، في حين يتعافى كارفاخال من إصابة بالرباط الصليبي.
كورررة
هبة علي
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