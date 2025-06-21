خالد جلال: ياسمين عبدالعزيز الوحيدة القادرة على منافسة الرجال في شباك التذاكر

أشاد المخرج والمؤلف خالد جلال، بالنجمة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدًا أنها الفنانة الوحيدة التي تستطيع منافسة نجوم الكوميديا من الرجال على شباك التذاكر، مشيرًا إلى أن أفلامها تحظى بأهمية جماهيرية وتحقق إيرادات كبيرة عند طرحها.

وقال خالد جلال في تصريحات ببرنامج «الرحلة»: «ياسمين عبدالعزيز هي الوحيدة اللي تقدر تنافس الرجالة في شباك التذاكر، وأفلامها بتقف قدام أفلام كبار نجوم الكوميديا وبتحقق نجاح كبير».

وتحدث جلال عن علاقته المهنية مع ياسمين قائلًا: «اشتغلت معاها في أفلام كتير وبحب أشتغل معاها جدًا. لما بكتب دور وهي تقرأه، بحس إنها اللي كاتباه من كتر ما الكلام لايق على طريقتها وأسلوبها».

المصري اليوم