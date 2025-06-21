مقاومة الفاشر: أسعار بعض السلع الأساسية وصلت إلى مستويات صادمة

حذّرت تنسيقية لجان المقاومة بمدينة الفاشر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المدينة، ووصفتها بـ”الكارثية وغير المسبوقة”، نتيجة تدهور الوضع الأمني والاقتصادي، وانعدام المساعدات والخدمات الأساسية. وأشارت التنسيقية إلى شح المواد التموينية، وارتفاع جنوني في الأسعار، وندرة حادة في السيولة النقدية، مما جعل الحياة اليومية شبه مستحيلة للسكان. وبيّنت التنسيقية أن أسعار بعض السلع الأساسية وصلت إلى مستويات صادمة. الشرق للأخبار – السودان

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