بيان توضيحي من مكتب رئيس الوزراء د. كامل إدريس

أصدر مكتب رئيس الوزراء د. كامل إدريس توضيحا اليوم أكد فيه عدم صلته بما تناولته بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي من معلومات خاطئة تتعلق بوجود منصات إلكترونية خاصة بالتقديم لشغل المناصب الدستورية ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية تتحصل مقابل ذلك على مبالغ مالية.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن ما نشر عار من الصحة، ويهيب بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تحري الدقة والمهنية في نشر الأخبار. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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