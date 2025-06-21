- 1/2
- 2/2
كشفت دراسة بريطانية حديثة أن النساء العاملات في نوبات ليلية أكثر عرضة للإصابة بمرض مزمن بدرجات متوسطة إلى شديدة، مقارنة بنظيراتهن اللاتي يعملن نهارا، بنسبة تقارب 50%.
واستندت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة مانشستر، ونُشرت في مجلة “إي آر جي أوبين ريسرش”، إلى تحليل بيانات أكثر من 274 ألف مشاركة، ضمن قاعدة بيانات البنك الحيوي البريطاني.
وأظهرت النتائج أن خطر الإصابة بالربو يرتبط بشكل خاص بالنساء دون أن يظهر لدى الرجال، وهو ما يرجحه الباحثون إلى اختلافات هرمونية، وتفاوت في طبيعة التعرض المهني.
وكان السبب الأبرز لإصابة النساء، بحسب الدراسة، هو اضطراب الساعة البيولوجية نتيجة العمل الليلي، ما يؤثر على الهرمونات، مثل “التستوستيرون”، الذي يُعتقد أن له تأثيرا وقائيا ضد الربو.
ولأن مستويات هذا الهرمون أقل لدى النساء بصورة طبيعية، فإن اضطراب توازنهن الهرموني قد يزيد من خطر الإصابة.
وأوضحت الدراسة أن النساء بعد انقطاع الطمث، ممن لا يخضعن للعلاج بالهرمونات البديلة ويعملن في نوبات ليلية، يصبن بالربو المتوسط إلى الشديد بمعدل يقارب الضعف، مقارنة بالعاملات النهاريات، ما يعزز فرضية أن الهرمونات الأنثوية تلعب دورا وقائيا.
وينصح الخبراء النساء العاملات ليلًا، خاصة من لديهن تاريخ عائلي أو شخصي مع الربو، بإجراء فحوصات تنفسية دورية، ومراقبة الأعراض، وتعديل أنماط الحياة بما يُقلل من المخاطر.
ولا توجد حتى الآن توصيات وقائية خاصة بالعاملات الليليات فيما يتعلق بالربو، رغم أهمية النتائج التي توصلت إليها الدراسة الجديدة.
وكالة سبوتنيك
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تكشف علاقة غير متوقعة بين العمل الليلي ومشكلة صحية تهدد النساء أكثر من الرجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.