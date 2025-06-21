المتحدث بإسم القوة المشتركة: بابنوسة ستظل عصية على مليشيا أسرة دقلو الإرهابيـة

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أكد المتحدث الرسمي بإسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح ، العقيد أحمد حسين مصطفى “ادروب” ، أن مدينة بابنوسة ستظل عصية على مليشيا أسرة دقلو الأرهابية ، ومرجعآ في الثبات والصمود ، والتضحية والفداء بقوة ابطالها ووحدة صفهم .
وقال أن السودان لن يؤتي من الناحية الغربية بمشيئة الله تعالى. واضاف أن ابطال بابنوسة قد قالوا كلمتهم منذ عامين.
وأشار في تغريدة له عبر صفحته على “الفيسبوك”، أن ابطال بابنوسة (القميرة) لا يقاتلون فحسب ، بل يقفون بثبات كالجبال، رجال لا يعرفون التراجع ، وإصرارهم وعزيمتهم لا تقهر، وقلوبهم لا تعرف الهزيمة .
وحيا العقيد حسين كل ابطال الفرقة 22 بابنوسة بقيادة العميد حسن احمد “درموت” لدحرهم لمليشيا أسرة دقلو الأرهابية وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ، وإستطرد بالقول “لو عايز الموت النضيف تعال لحسن درموت” ، في إشارة لبسالته وجنوده في الدفاع عن المدينة ، والزود عن حياضه من دنس المليشيا ومرتزقتها .
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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