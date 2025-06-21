شاهد بالفيديو.. عروس الموسم الحسناء “حنين” محمود عبد العزيز تخطف الأضواء بإطلالة حديثة ومميزة من داخل مركز تجميل بالقاهرة

عادت الحسناء السودانية, “حنين”, إبنة الفنان الأسطورة الراحل محمود عبد العزيز, لخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن مقطع متداول على نطاق واسع أظهر “حنين” والملقبة بعروس الموسم, داخل مركز تجميل بالعاصمة المصرية القاهرة, التي تقيم فيها. الجدير بالذكر أن إبنة الفنان الأسطورة كانت قد أكملت مراسم عقد قرانها الأسبوع الماضي من الفنان الشاب مأمون سوار الدهب, في حدث أثار ضجة إسفيرية واسعة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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