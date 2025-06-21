القبض على صاحب صفحة ادعى تسريب امتحانات الثانوية مقابل الحصول على مبالغ مالية

ضبطت أجهزة الأمن القائم على إدارة أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى، لإدعائه قدرته على تسريب امتحانات شهادة الثانوية العامة المصرية مقابل مبالغ مالية. قال مصدر أمني إن وحدات الرصد رصدت أحد الحسابات يدعي تسريب امتحانات الثانوية العامة والاجوبة، وذلك بالتزامن مع إنعقاد لجان الامتحانات، وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله. المصري اليوم

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