فتح الفنان السوداني, المثير للجدل شريف خالد الفحيل, النار على الناشطة السودانية الشهيرة كوثر عبد الله, المعروفة باسم “ماما كوكي”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطرب الشاب خرج في بث مباشر على إحدى حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الفنان المثير للجدل هاجم الناشطة الشهيرة بعبارات أثارت جدلاً واسعاً, وقال في حديثه: (كنتي خادمة وبتجي تشيلي الحلاوة لأمي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفتح النار على الناشطة الشهيرة “ماما كوكي”: (كنتي خادمة وبتجي تشيلي الحلاوة لأمي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.