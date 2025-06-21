تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية بعد انتشاره على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو تم تصويره من كواليس زفاف الممثل السوداني, ومقدم برنامج المقالب الشهير مصعب سومي. المقطع أظهر سومي, والشهير باسم “زول سغيل”, وهو يحتفل بزواجه في لحظات “الجرتق”, التي تعقب حفل الزفاف الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة. محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فيديو “جرتق” زواج الممثل السوداني ومقدم برنامج المقالب “زول ثقيل” يتصدر “الترند” على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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