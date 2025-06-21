تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل زواج أحيته الفنانة الشهيرة إيمان الشريف, بإحدى ولايات السودان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أشعلت المطربة الشهيرة الحفل بأغنياتها الحماسية والخفيفة التي اشتهرت بها. ولفت أنظار المتابعين حصول إيمان الشريف, على أموال طائلة من النقطة بالعملة التي تمت طباعتها مؤخراً بحسب ما ذكر الجمهور. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد رافق الفنانة الشهيرة في حفلها الأخير بالسودان, زوجها وقائد الأوركسترا بفرقتها الموسيقية “إيهاب”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشعل حفل غنائي وتحصل على “نقطة” طائلة بالعملة الجديدة تحت أنظار زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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