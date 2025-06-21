محمد صلاح يكشف عن حلم يطارده منذ سنوات وقد “يغير تاريخ الكرة المصرية”

كشف محمد صلاح، اللاعب المصري الدولي ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن حلم يراوده منذ سنوات، والذي “قد يغير من تاريخ الكرة المصرية في حال تحققه”.

وأشار صلاح، في تصريحات لمجلة “فرانس فوتبول”، نشرت الأربعاء، إلى أن التتويج بجائزة “الكرة الذهبية”، يمثل حلمًا كبيرًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أن تحقيقه سيكون “إنجازًا يسعد الشعب المصري بأكمله”.

وأضاف: “أريد الفوز بجائزة “الكرة الذهبية” من أجل جمهوري من شعب مصر، هذا الحلم لا يغادر ذهني منذ سنوات”.

وأوضح صلاح أن “فكرة التتويج بالجائزة لم تكن جزءا من طفولته”، قائلا: “عندما تلعب في شوارع مصر، لا تتخيل نفسك رافعا “الكرة الذهبية”، وبدأت أفكر في الأمر عندما أخبرني وكيلي أنني قادر على الفوز بها”.

وأشار صلاح إلى أن انتقاله إلى نادي ليفربول كان نقطة التحول في مشواره نحو الجائزة، مبينًا: “الحلم بدأ يصبح واقعيًا بعد انضمامي لليفربول، وليس خلال فترتي مع روما، ولو تحقق، سيكون أمرًا عظيمًا”.

وأضاف محمد صلاح: “حتى لو لم أفز بالجائزة، فأنا فخور بما حققته في مسيرتي، لكن لا تزال لدي صورة ذهنية واضحة أنني سأحقق هذه الجائزة من أجل المصريين”.

يشار إلى أن محمد صلاح، أحد أبرز المرشحين لنيل جائزة “الكرة الذهبية” لعام 2025، بعد خوضه موسمًا استثنائيًا قدّمه مع نادي ليفربول الإنجليزي، تُوّج خلاله بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل صلاح على جائزة “الحذاء الذهبي” بتسجيله 29 هدفا في الـ”بريمييرليغ”، كما أنه صنع 18 هدفا، بينما بلغ إجمالي مساهماته في جميع المسابقات 34 هدفًا و23 تمريرة حاسمة.

وسيقام حفل توزيع جوائز “الكرة الذهبية”، في 22 سبتمبر/ أيلول 2025، وسيكون عدد الجوائز المخصصة للنساء والرجال متساويا لأول مرة، وفقا لما أعلنه المنظمون، الشهر الماضي.

وسيتم الإعلان عن المرشحين للجائزة، في أوائل أغسطس/ آب المقبل.

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