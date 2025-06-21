صحة سنار تتسلّم إمدادات طوارئ الخريف والكوليرا من “اليونيسف”

دشّن الأمين العام لحكومة ولاية سنار، ممثل والي الولاية، الأستاذ مجدي البرير الحسن، الجمعة، إمدادات طبية مقدمة من منظمة اليونيسف لمجابهة طوارئ الخريف والكوليرا، وذلك بحضور المدير القطري للمنظمة.

وأثنى البرير على جهود اليونيسف ومشاريعها الداعمة لولاية سنار، مؤكداً أن الولاية من أكثر الولايات التي تأثّر مواطنوها بالحرب، مشيداً في الوقت نفسه بدور وزارة الصحة و مفوضية العون الإنساني خلال فترة الحرب و ما بعدها.

من جانبه، أوضح وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلّف بولاية سنار، دكتور إبراهيم العوض أحمد، أن الإمداد الدوائي المقدم من اليونيسف يبلغ 30 طناً من الأدوية والمستلزمات الخاصة بطوارئ الخريف ومكافحة الكوليرا، مشيداً بدور المنظمة الكبير في دعم القطاع الصحي، كاشفاً عن حجم الدمار الذي طال المؤسسات الصحية بالولاية و قدّم شكره لمنظمة اليونيسف و مديرها القطري على زيارتهم وتفقدهم للأوضاع ميدانياً.

في السياق ذاته، أكد المدير التنفيذي لمحلية سنجة، الأستاذ ناصر عبدالله ناصر، اهتمام المحلية بالخدمات الصحية، مشيراً إلى التنسيق التام مع وزارة الصحة في هذا الإطار.

من جهته، عبر مفوض العون الإنساني بالولاية، الأستاذ محمد عبدالفتاح بادي، عن شكره العميق لليونيسف ومديرها القطري مستر شيلدر على زيارتهم لسنار ووقوفهم على حجم الدمار الذي طال القطاعات الحيوية في الصحة والتعليم والمياه والكهرباء خلال الحرب.