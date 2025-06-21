تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع أثار اهتمام المتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع المتداول وثق لزيارة قامت بها الفنانة السودانية, المعروفة آسيا بنة لأحد المحلات المتخصصة في بيع الهواتف المحمولة بمصر. ورافق المطربة في زيارتها للمحل زوجها ومدير أعمالها, حيث حصل الثنائي على هواتف “آيفون”, هدية من المحل السوداني, بمصر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة آسيا بنة وزوجها يحصلان على هواتف “آيفون” هدية من أحد المحلات السودانية بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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