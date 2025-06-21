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شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة سودانية صاعدة تستعرض جمالها وتصف نفسها بأنها (ياسمين صبري) فرع السودان

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ياسين محمد 0 تبليغ

  • شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة سودانية صاعدة تستعرض جمالها وتصف نفسها بأنها (ياسمين صبري) فرع السودان 1/2
  • شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة سودانية صاعدة تستعرض جمالها وتصف نفسها بأنها (ياسمين صبري) فرع السودان 2/2

أثارت مطربة سودانية, صاعدة سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع الانتشار.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطربة الصاعدة ظهرت في المقطع الذي قام بتصويره أحد أصدقائها وهي تستعرض جمالها.

المطربة تغزلت في جمالها أثناء حديثها ووصفت نفسها بأنها الممثلة المصرية الشهيرة (ياسمين صبري), فرع السودان, وسط سخرية الجمهور والمتابعين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

صورة ياسين محمد

ياسين محمد

يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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