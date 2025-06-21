شاهد بالفيديو.. أشهر مصنع سوداني يستأنف العمل بالخرطوم في حضور صاحبه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال إعجاب الجمهور والمتابعين وذلك بعد انتشاره على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثق المقطع بحسب ما ذكر ناشروه للحظة إستئناف أحد أشهر المصانع بالسودان, استعداداً لمباشرة عمله من العاصمة الخرطوم. وأظهر المقطع وفقاً لما ذكر النشطاء حضور صاحب مصانع معاوية البرير, الشهيرة للإشراف والوقوف على آخر الاستعدادات لمباشرة العمل بالمصانع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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