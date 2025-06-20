نجح فريق العمل الميداني الخاص الذي يتبع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبتنسيقٍ عالي المستوى مع جهاز المخابرات العامة – نجح في الإيقاع بتشكيل عصابي ظل نشطاً في تهريب المخدرات إلى داخل ولاية الخرطوم ووفقاً لمتابعات *المكتب الصحفي للشرطة* فقد جرى تتبع معلومات متعددة المصادر وتحليلها ووضع خطة محكمة بناءً عليها تمثلت في نصب كمين محكم بمنطقة مرابيع الشريف للشبكة المكونة من ٤ أفراد أسفرت عن توقيفهم بعد تبادل إطلاق النار مع القوة المختصة ومحاولتهم الفاشلة للفرار حيث عثرت القوة بحوزة المتهمين على عربة بوكس دبل كاب و١٢٠٠٠ حبة من مخدر الكبتاجون و ٢ كيلو من مخدر الآيس شديد الخطورة وبندقية جيم ٤ ولوازمها ٢ خزنة و ١٠ طلقات ومسدس تركي ولوازمه ٢ طلقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهمين. اللواء شرطة حقوقي / نصرالدين صالح عبدالرحمن مشاوي مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات أشرف بصورة مباشرة ودقيقة على مراحل تنفيذ المهمة وأشاد بالقوة المنفذة ومهنيتها مشيراً الى أن الإنجاز الذي تحقق يأتي إضافة لسلسلة مستمرة من الانجازات النوعية التي حققتها ادارته بمختلف ولايات البلاد مؤكداً أن الادارة العامة لمكافحة المخدرات بإسناد مدير عام قوات الشرطة لن تدخر جهداً في مكافحة هذه الآفة التي تهدد المجتمع. المكتب الصحفي للشرطة

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كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحقق إنجازاً نوعياً جديداً وتوقع بشبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات لولاية الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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