أيتن عامر ترد لأول مرة على شائعة زواجها.. ماذا قالت؟

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نفت الفنانة آيتن عامر خبر زوجها التي تم تداوله على السوشيال ميديا.
و كتبت آيتن عامر خلال ستوري علي الانستجرام ” تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً اخبارا غير دقيقة تتعلق بي وأود أن أوضح بكل احترام أن ما تم نشره غير صحيح لا يمت للواقع بصلة.
و أضافت أيتن عامر ” أدعو وسائل الإعلام الي تحري الدقة والمصداقية قبل تداول أي أخبار، احتراماً وأخلاقيات المهنية ولحقوق الافراد.
يذكر أن تألقت الفنانة أيتن عامر، هو مسلسل “الحلانجي”، والذي عرض خلال شهر رمضان 2025
المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: أيتن عامر، محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، طارق صبري.
صدى البلد
اسماء عثمان
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