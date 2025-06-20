الجيش السوداني: ستظل بابنوسة صامدة وعصيّة

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية إن قواتنا بالفرقة ٢٢ بابنوسة تسحق اليوم هجوما كبيراً ظلت تحشد له مليشيا آل دقلو مرتزقتها وعتادها منذ مدة، ستظل بابنوسة صامدة وعصية باذن الله وتوفيقه ومقبرة لهم ولما يجمعون. “نصر من الله وفتح قريب” إعلام القوات المسلحة

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