إعلام إيراني: القبض على 6 نساء بتهمة التجسس لصالح إسرائيل قرب الحدود مع العراق

قال إعلام إيراني إنه تم القبض على 6 نساء بتهمة التجسس لصالح إسرائيل قرب الحدود مع العراق. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: الإسرائيليون هم الذين يستهدفون المستشفيات والمدنيين وليس إيران قواتنا المسلحة دمرت مقرا للقيادة والسيطرة والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وهدفا حيويا آخر يوم الخميس موجة الانفجار سببت أضرارا طفيفة بجزء صغير من مستشفى سوروكا العسكري القريب ندعو الإسرائيليين إلى الامتثال لأوامرنا بالإخلاء قبل الضربات وعدم الاقتراب من المواقع العسكرية والاستخباراتية. الشرق للأخبار – السودان

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