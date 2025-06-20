والي سنار يصدر أمر طوارئ بحظر تجوال الأشخاص والمركبات بمدن الولاية

اصدر والي ولاية سنار اللواء ركن معاش الزبير حسن السيد، الخميس، أمر طوارئ قضي بحظر جميع الأشخاص والمركبات من التجوال داخل جميع مدن الولاية إعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحا .

وأستثنى أمر الحظر القوات النظامية وفقا لما تقره لجنة أمن الولاية .

كما إستثنى أمر الطوارئ حظر الكادر الطبي والعاملين في خدمة الطوارئ وذلك بعد الحصول على التصريح اللازم من الجهة التي يحددها الوالي .

وألغى أمر الطوارئ الحالي أمر الطواريء السابق الذي صدر في العام 17/12/2023 والذي كان يحظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا.

وحدد أمر الطوارئ الحالي عقوبة مالية على من يخالف الحظر لا تقل عن مليون جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن بما لا يتجاوز الشهر، وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب الشخص بالسجن بما لا يقل عن شهر ولا يزيد عن ثلاثة أشهر مع غرامة مالية لاتقل عن ثلاثة ملايين جنيه و لا تزيد عن خمسة ملايين جنيه .