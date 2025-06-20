إنريكي: بوتافوجو يستحق الفوز بسبب ما فعله

اعتبر لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، أن خسارة فريقه أمام بوتافوجو البرازيلي بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس العالم للأندية، لم تكن مفاجئة، محذرًا من طبيعة البطولة القصيرة التي قد تودي بالفريق خارج المنافسة بسرعة.

وتجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-0، بينما حقق أتلتيكو فوزًا على سياتل ساوندرز 3-1.

وأقيمت مباراة بوتافوجو على ملعب روز بول ستاديوم، حيث قدم الفريق البرازيلي أداءً دفاعيًا متميزًا.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال إنريكي: “هل الخسارة مفاجئة؟ لا.. كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة. بوتافوجو دافع بشكل ممتاز، وكان من الصعب جدًا خلق فرص تهديفية”.

وأضاف المدرب الإسباني، الذي قاد الفريق الباريسي لتحقيق 4 ألقاب هذا الموسم: “نحن معتادون على مواجهة فرق تعتمد الدفاع المتأخر، لكن بوتافوجو نفذ ذلك ببراعة، وأهنئهم على أدائهم”.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة سياتل ساوندرز، صاحب الأرض، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات يوم الإثنين المقبل في سياتل، حيث يحتاج الفريق للفوز لضمان التأهل إلى دور الـ16.

وعلق إنريكي على أهمية المباراة قائلًا: “إنها بطولة قصيرة جدًا، ويمكن أن تخرج منها بسرعة. شاركت في العديد من بطولات كأس العالم، وهي دائمًا صعبة. لا أحد يعرف ما قد يحدث، لذا علينا الاستعداد جيدًا للمباراة الثالثة”.

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