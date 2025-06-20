يعشقه الملايين.. عصير يخفض ضغط الدم والكوليسترول

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عصير البرتقال من أكثر العصائر المحبوبة حول العالم، ويمكن بسهولة نحوله لمشروب صحي يخفض ضغط الدم والكوليسترول لو أضفنا له لمسات بسيطة، وهنا وصفة مبتكرة ومغذية:
عصير البرتقال السحري لخفض الضغط والكوليسترول
الفوائد:
البرتقال: غني بفيتامين C والبوتاسيوم، يدعم صحة القلب ويقلل ضغط الدم.
الجزر: يحتوي على البيتاكاروتين والألياف، يساعد على تقليل الكوليسترول.
الزنجبيل: مضاد للالتهابات ويخفض الكوليسترول.
الكركم: يساعد في تحسين تدفق الدم وتنظيف الشرايين.
رشة قرفة: توازن السكر والكوليسترول.
المكونات:
2 برتقالة كبيرة مقشرة
1 جزرة متوسطة مقشرة ومقطعة
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور
ربع ملعقة صغيرة كركم بودرة
رشة قرفة (اختياري)
كوب ماء بارد أو مكعبات ثلج
عسل للتحلية (اختياري)
طريقة التحضير:
ضعي جميع المكونات في الخلاط.
امزجي جيدًا حتى يصبح العصير ناعمًا.
صفيه وقدميه فورًا باردًا نصيحة:
اشربيه صباحًا أو بعد الوجبة بنصف ساعة، 3–4 مرات أسبوعيًا، واستمتعي بالمذاق والفائدة معًا.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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