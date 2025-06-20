اردول: تنوير للقائد دانيال كودي رئيس الهيئة القيادية للمجتمع السياسي والمدني لجبال النوبة

بعد عودتنا من اسمرا قدمت تنويراً للقائد دانيال كودي رئيس الهيئة القيادية للمجتمع السياسي والمدني لجبال النوبة حيث بارك الجهود وتوجه برسالة مفتوحة استمع إليها. مبارك اردول

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