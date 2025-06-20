الفوز بهدفين.. ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو

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حقق إنتر ميامي، انتصاره الأول في كأس العالم للأندية، الخميس، وذلك بعدما قلب الطاولة على بورتو، بتحويل تأخره بهدف إلى فوز (2-1)، في الجولة الثانية ضمن المجموعة الأولى.
تقدم بورتو بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 8 عن طريق سامو أوموروديون، قبل أن يعود إنتر ميامي في الشوط الثاني بهدفي تيلاسكو سيجوفيا وليونيل ميسي في الدقيقتين 47 و54.
وبهذه النتيجة، وصل إنتر ميامي للنقطة الرابعة، ليحتل وصافة المجموعة، بفارق الأهداف عن بالميراس، فيما توقف بورتو عند نقطة واحدة في المرتبة الثالثة، وهو نفس رصيد الأهلي المصري متذيل الترتيب.
كووورة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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