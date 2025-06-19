شاهد مي عمر تتألق بإطلالتين مختلفتين .. أيهما الأجمل؟

خطفت النجمة مي عمر الأنظار بإطلالتين مختلفتين في أحدث ظهور لها واستعرضت من خلالهما أناقتها وقدرتها على تنسيق إطلالاتها بطريقة مميزة.

واختارت فستاناً ناعماً باللون الأسود جمع بين الرقي والأناقة، وتميّز بتصميمه الفخم بحركة الكورسيه الضيّق من الأعلى مع فُتحة عمودية عند الصدر، لينسدل على شكل تنورة ضيّقة بقصّة مجسّمة مع فُتحة عالية عند الساق. وجاء الفستان بكمّ واحد من الشيفون الفضفاض.

وأكملت مي عمر إطلالتها بصندل أسود كلاسيكي ذي كعب عالٍ، وتزيّنت بمجوهرات ناعمة تناسب إطلالتها.

وفي إطلالة أخرى، خطفت مي عمر الأنظار بفستان قصير يصل أعلى الركبة، وبأكمام طويلة، واتّسم باللون الأبيض المصنوع من القماش الغوبير، وتميز بتصميمه الضيّق من الأعلى مع تنورة منفوشة وقصيرة، وربطة سوداء عند الرقبة. ويحمل الفستان توقيع Bronx and Banco.

وأكملت مي عمر إطلالتها بتنورة ناعمة بقصّة مميزة من الأمام، وحملت كلاتش قصيرة من chanel، وتزيّنت بمجموعة من المجوهرات الماسية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة المصرية تسريحة شعر ناعمة بخصلات منسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجاً جذاباً يرتكز على الألوان الترابية.

مجلة لها