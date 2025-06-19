الجكومي: الرؤية المطروحة من تحالف “صمود” حول إنهاء الحرب، ليست سوى تكرار باهت ومُخيب للآمال

قال الأمين العام لتنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد الجكومي إن الرؤية المطروحة من تحالف “صمود” حول إنهاء الحرب، ليست سوى تكرار باهت ومُخيب للآمال لطُروحات عقيمة تفتقر كلياً لأي آليات عملية وواضحة لوقف الحرب. الجزيرة – السودان

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