الجزيرة تستعد لترحيل مواطنين من جنوب السودان

أعلنت لجنة حصر الأجانب بولاية الجزيرة عن اكتمال حصر 111 من مواطني دولة جنوب السودان، تمهيداً لترحيلهم إلى معبر جودة الحدودي بولاية النيل الأبيض، في إطار برنامج العودة الطوعية. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود حكومة الولاية لتنظيم الوجود الأجنبي، حيث تم ترحيل نحو 4,500 مقيم غير شرعي في وقت سابق.

أكد ياسر خضر نصار، مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة، أن الحملة حققت نجاحًا رغم التحديات، خاصة فيما يتعلق بتجميع المرحّلين وتوفير الحماية والوجبات الغذائية لهم. كشف نصار عن خطط لتنفيذ حملات أمنية منظمة خلال الأيام المقبلة، بمشاركة قوة مشتركة من الشرطة والاستخبارات والمخابرات، للتأكد من سلامة الأوراق الثبوتية، تنفيذًا لقرارات الدولة المتعلقة بالوجود الأجنبي بالسودان.

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