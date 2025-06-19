الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا دليل على جهد إيراني لتطوير سلاح نووي

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه “لا دليل على وجود جهد ممنهج لتطوير سلاح نووي في إيران”.

وأوضح غروسي، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن “ما ذكرناه هو أنه لم يكن لدينا أي دليل على وجود جهد ممنهج من قبل إيران للتحرك نحو امتلاك سلاح نووي”.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه في وقت سابق، بناء على تحليل صور الأقمار الصناعية، تم رصد تأثير مباشر في حجرات التخصيب تحت الأرض بمنشأة نطنز النووية في إيران، بعد الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت المنشأة، يوم الجمعة الماضية.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن “الأضرار التي تم تسجيلها في المنشأة النووية الإيرانية لتخصيب اليورانيوم “فوردو” كانت محدودة للغاية”.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قد أفاد بأن موقع “فوردو” النووي تعرض لأضرار محدودة إثر الهجمات الإسرائيلية.

في سياق متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن بلاده ستواصل استهداف القادة العسكريين الإيرانيين، بالإضافة إلى المنظومة الصاروخية والبرنامج النووي، في إطار العمليات الجارية ضد إيران.

وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.

وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ “أرض-أرض”.

بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة، وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.

وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 24 شخصًا وإصابة نحو 800 آخرين في الضربات الإيرانية. بينما أكدت إيران مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 1800 آخرين.

وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.

وكالة سبوتنيك