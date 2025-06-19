رئيس الوزراء يحدد في خطاب مهم مساء اليوم ملامح حكومة الأمل

يحدد رئيس الوزراء الإنتقالي الدكتور كامل ادريس، في خطاب مهم يبث عبر التلفزيون القومي ومنصات وكالة السودان للأنباء والاذاعة السودانية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس ١٩ يونيو ٢٠٢٥ الملامح الرئيسية لحكومة الأمل التي يعتزم تشكيلها. سونا

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