شيلدون بت: دعم لولاية النيل الأبيض في مجالات التعليم والصحة والمياه

بحث الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى والي النيل الابيض الاربعاء برئاسة الحكومة بربك بحث مع المدير القطري لمنظمة اليونسيق مستر شيلدون بت الزائر للولاية الخدمات التي تقدمها المنظمة لإنسان النيل الأبيض في مجالات التعليم والمياه والصحة والرعاية الاجتماعية . واشاد والي النيل الأبيض بالمجهودات المقدرة لمنظمة اليونسيق في دعم القطاع الخدمي بالولاية مشيرا للانهيار الذي تعرضت له البنى التحتية في الولاية بسبب الضغط من قبل الوافدين مما يتطلب مزيد من الدعم والتدخلات للنهوض بالتعليم والصحة والمياه خاصة فيما يتعلق بالاجلاس والكتاب المدرسي وتأهيل المدارس والمرافق الصحية ومحطات المياه والطاقة البديلة للكهرباء. من جهته أكد المستر شيلدون بت المدير القطري لمنظمة اليونسيق دعم المنظمة لولاية النيل الأبيض في مجالات التعليم والصحة والمياه والاهتمام ببرامج الرعاية الاجتماعية والأمومة والطفولة. الي ذلك إستعرض أعضاء حكومة النيل الابيض البرامج التي دعمتها المنظمة على مستوى جميع المحليات مشيدين بالجهود التي إطلعت بها اليونسيق والتدخلات التي قامت بها بالولاية خاصة فيما يتعلق بالتعليم والمياه وبرامج إصحاح البيئة في الفترة الماضية . مشيرين إلى الحاجة الفعلية للولاية في دعم القطاع الخدمي الذي تأثر بالحرب وإحتضان الولاية لإعداد كبيرة من الوافدين والنازحين بسبب الحرب مما شكل ضغط كبير على خدمات المياه والصحة والتعليم. سونا

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