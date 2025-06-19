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رسمياً.. عقد امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2024 في يوم 29 يونيو الجاري

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هبة علي 0 تبليغ

  • رسمياً.. عقد امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2024 في يوم 29 يونيو الجاري 1/2
  • رسمياً.. عقد امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2024 في يوم 29 يونيو الجاري 2/2

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اكتمال كافة الترتيبات اللوجستية الخاصة لعقد امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2024 داخل وخارج السودان، في يوم 29 يونيو الجاري.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، أحمد خليفة، إنه خلال اجتماع اللجان العليا لتأمين الامتحانات، تم التأكيد على عدم حرمان أي طالب من الجلوس للامتحان.

السوداني

صورة هبة علي

هبة علي

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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