رسمياً.. عقد امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2024 في يوم 29 يونيو الجاري

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اكتمال كافة الترتيبات اللوجستية الخاصة لعقد امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2024 داخل وخارج السودان، في يوم 29 يونيو الجاري.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، أحمد خليفة، إنه خلال اجتماع اللجان العليا لتأمين الامتحانات، تم التأكيد على عدم حرمان أي طالب من الجلوس للامتحان. السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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