وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا

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تسلّمت وزارة الصحة اليوم شحنة من لقاحات الكوليرا مقدّمة من لجنة التنسيق الدولية لتنسيق مكافحة الكوليرا، وتقدّر الكمية بثلاثة ملايين جرعة. وتم اليوم استلام مليون وخمسمائة ألف جرعة، فيما ستصل الكمية المتبقية يوم غد، وذلك ضمن استجابة وزارة الصحة وشركائها لاحتواء وباء الكوليرا في البلاد.
وكان في استقبال الشحنة بمطار بورتسودان الدولي ممثل وكيل وزارة الصحة الاتحادية، الدكتور عصمت مصطفى، إلى جانب الوفد المرافق له، ونائب ممثل منظمة اليونيسف في السودان، آن ماري صواي.
وعبر دكتور عصمت في تصريحات صحفية عن شكره للمنظمات الدولية على مساهمتها الفاعلة في احتواء الوباء، مشيرًا إلى أن حصول السودان على ثلاثة ملايين جرعة، إضافة إلى مليون ومئتي ألف جرعة خُصّصت لولايات دارفور، يُعدّ دعمًا مهمًا في مسار مكافحة الكوليرا.
كما نوّه إلى الجهود المبذولة من الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية وإدارة التحصين الموسع، وطمأن المواطنين بسلامة وأمان اللقاح.
من جانبها، أعربت آن ماري صواي عن سعادتها بوصول اللقاحات، وكشفت عن موافقة لجنة التنسيق الدولية لمكافحة الكوليرا علي طلب الوزارة لجرعات إضافية إلى ولايات دارفور، شاكرة وزارة الصحة على حسن التنسيق.
الجدير بالذكر أن الشحنة وصلت على متن طائرة خاصة مستأجرة بدعم من منظمة اليونيسف .
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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