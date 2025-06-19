الشمالية: تعزيز الخطط والبرامج لتأمين المواطنين وممتلكاتهم وتكثيف العمل المنعي والكشفي

ترأس اللواء شرطة/ محمد علي الحسن بابكر مدير شرطة الولاية الشمالية بقاعة إجتماعات الرئاسة الإجتماع الدوري لهيئة القيادة بحضور جميع الأعضاء حيث ناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية والجنائية والمعلوماتية بالولاية في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد بصفة عامة والولاية الشمالية بصفة خاصة وأمن الإجتماع علي وضع خطة إطارية وتفصيلية لتأمين الولاية وتنفيذها بالتنسيق المحكم مع كافة الأجهزة الامنية المختلفة. وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الإجتماع خرج بعدة قرارات من شأنها تعزيز الخطط والبرامج لتأمين المواطنين وممتلكاتهم وتكثيف العمل المنعي والكشفي ودحض الشائعات المغرضة التي تهدف الي زعزعة الأمن والإستقرار والطمأنينة للمواطنين ووجه الإجتماع بتفعيل الغرفة المركزية برئاسة شرطة الولاية لجمع المعلومات الأمنية وتحليلها وتمليكها لهيئة القيادة اول باول. المكتب الصحفي للشرطة

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