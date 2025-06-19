الخدمة المدنية والمقاومة الشعبية بولاية كسلا تدشّن معسكر الكرامة الثالث دعمًا للقوات المسلحة

اعلن الأستاذ خضر سليمان إبراهيم، قائد قوات الخدمة المدنية بمحلية كسلا، عن انطلاقة معسكر الكرامة الثالث، الذي يأتي استئنافًا لبرامج التدريب بعد توقف دام لشهرين. وقد أُقيم المعسكر بالضفة الشرقية، داخل حوش وزارة المالية والقوى العاملة، بمشاركة واسعة من منسوبي الخدمة المدنية.

وأوضح الأستاذ خضر أن المعسكر يشهد تدريبًا ميدانيًا متقدمًا يشمل نحو (1800) مجند من الخدمة المدنية، إلى جانب (300) من المجندات، ضمن معسكرات الكرامة السابقة (الأول والثاني) بغرب وشرق محلية كسلا.

واضاف ان المشاركين يتلقون تدريبات عملية على فك وتركيب واستخدام أسلحة متنوعة مثل: الدوشكا، والآر بي جي، والهاون، والقرنوف، بهدف رفع الجاهزية وتعزيز القدرات القتالية.

وأشار خضر إلى أن دفعة جديدة ستبدأ التدريب عقب انتهاء الدفعة الحالية، وذلك خلال عشرة أيام، مؤكدًا أن الهدف من هذه المعسكرات هو دعم القوات المسلحة والوقوف إلى جانبها في أداء دورها الوطني.

وأضاف: “مجندو الخدمة المدنية يقفون أمام وخلف ويمين وشمال القوات المسلحة، وسنواصل المسير على درب الكرامة حتى يتحقق النصر الكامل.”.

ووجّه الأستاذ خضر نداءً إلى المؤسسات الحكومية الأخرى للانضمام إلى برامج التدريب في معسكرات الخدمة المدنية، لما لها من أهمية بالغة في حماية الأرواح، ودعم القوات المسلحة في معركتها الوطنية الكبرى.

،وعبّر خضر عن خالص شكره وتقديره لكل من ساهم في إقامة وتسهيل قيام معسكر الكرامة الثالث، وعلى رأسهم والي ولاية كسلا، راعي هذا العمل الوطني الكبير، والقوات المسلحة التي وفّرت السلاح والدعم الفني.