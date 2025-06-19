بالصورة.. الممثل السوداني ومقدم برنامج المقالب “زول سغيل” ينفي شائعة زواجه من إحدى ضحياه: (زواجي ما عندي علاقة بشيخ الدمازين وكلنا موحدين وعارفين الكلام دا)

خرج الممثل السوداني, المعروف مصعب سومي, بتدوينة عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي نفى من خلالها الشائعات التي انطلقت مؤخراً على السوشيال ميديا.

وكان مصعب سومي, الذي اشتهر بتقديم برنامج “المقالب” والمقابلات في الشارع العام قد أكمل مراسم زواجه مؤخراً في حفل زفاف بالقاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت بعض الصفحات شائعة أكدت زواجه من إحدى ضحاياه في برنامجه الشهير والذي ظهرت فيه الفتاة وتوعدته قائلة: (لو ما جابك الحنين بجيبك شيخ الدمازين).

وكتب الممثل مصعب سومي, تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, وذلك رداً على الشائعات التي انطلق مؤخراً.

وقال بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (يا شباب جمعة مباركة عليكم داير اقول انو يا جماعة موضوع العرس ما عندو علاقه بشيخ الدمازين ولا غيرو كلنا موحدين وعارفين انو ماف كلام زي دا ودي ما البت آللي كانت في الفيديو مع تحياتي واحترامي لها وشكرا اشبوكها لايكات لايكات لحدي شيخ الدمازين).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)